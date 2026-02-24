Зеленского спросили, как его изменила война: лидеры Европы ответили вместо него
- Владимир Зеленский рассказал, как его изменила война.
- Он теперь сосредотачивается только на серьезных вещах и не имеет времени на дружбу.
- Европейские лидеры назвали его чрезвычайным человеком и примером лидерства.
Уже полные 4 года Украина противостоит российской агрессии. Владимир Зеленский рассказал, как он изменился за это время. Европейские союзники заказали и собственное словечко.
Журналистка из "Шведского радио" спросила у Зеленского, как его изменила война. Это произошло во время общения с медиа по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии.
Как война изменила Зеленского?
Сначала Зеленский сказал, что он не знает, как ответить на этот вопрос, потому что, мол, со стороны виднее. Затем президент все же признался, что теперь фокусируется исключительно на серьезных вещах. У него нет больше возможностей встречаться с друзьями. Вместо этого он проводит время с партнерами.
Также политик предположил, что он стал старше и старше.
Европейские лидеры тоже присутствующие на пресс-конференции добавили, что Зеленский стал мудрее, устойчивее и храбрее. Украинского президента назвали чрезвычайным человеком, который показал всем, что такое лидерство.
Какие заявления делал Зеленский в годовщину вторжения?
- Владимир Зеленский заявил, что поддерживаю идею Трампа завершить войну до 4 июля, хотя он впервые слышит эту информацию. Украина поддерживает быстрое окончание войны и вступление в ЕС, но не за счет отдачи территорий.
- Президент подчеркнул, что победа – это прежде всего сохранение независимости Украины, и подчеркнул, что все украинские территории будут освобождены.
- Зеленский отметил, что готов провести выборы в стране при условии полной безопасности. Он добавил, что США пока не могут договориться с россиянами о прекращении огня.