Зеленский ответил, проводила ли Украина военные операции в тылу врага

Президент Владимир Зеленский рассказал, проводила ли Украина операции в тылу врага. Он отметил, что даже если это случалось, то только в рамках международного законодательства.

Ответил на очень актуальный вопрос глава государства в интервью греческому изданию. Этот материал был обнародован 2 мая.

К теме Как Кремль врет об атаке на Белгородскую область России

Мы не вторгаемся в другие страны

Президент подчеркнул, что Украина всегда и без исключений соблюдает международное право. Поэтому она не может делать ничего, что ему противоречило бы.

Если брать временно оккупированные территории, я считаю, что мы имеем право проводить те или иные шаги на нашей земле. Всё в рамках международно признанных границ. О других действиях мне неизвестно,

– сказал президент Украины.

Следует заметить, что похожее у президента уже спрашивали 2 апреля, когда произошли пожары в российском Белгороде. Тогда он подчеркнул, что не может комментировать инциденты, произошедшие на территории других государств.

Почему это интересует международные СМИ

В России больше месяца периодически случаются странные события, которые российская пропаганда приписывает Украине. Несколько самых громких из них:

1 мая в Белгородской области вспыхнул объект, принадлежащий минобороны страны-агрессора. Там поднялся громадный столб дыма и раздавались взрывы. Впоследствии местные телеграм-каналы сообщили, что горит склад боеприпасов. Губернатор области незадолго после этого сообщил лишь о том, что огонь перекинулся на 7 построек. Но сказал, что есть якобы только 1 потерпевший.

Ровно за месяц до этого там загорелась крупная нефтебаза. Пламя охватило резервуары с топливом и возгорания очень долго не могли потушить. Важно, что это было не просто место хранения, а важный логистический центр экспорта горючего. Тогда российская пропаганда начала говорить, что якобы это произошло в результате атаки украинскими вертолетами.

А 29 марта в селе Красный Октябрь под Белгородом прогремели мощные взрывы. Все горожане могли видеть гигантский фейерверк, практически осветивший ночной горизонт. Но в момент, когда город уже паниковал, губернатор области лишь сказал, что "на месте работают экстренные службы". Украинцы не растерялись и начали троллить перепуганных белгородцев.

К теме – Как россияне реагировали на взрывы в Белгороде: смотрите видео