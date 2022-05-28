Зеленский ответил "великим геополитикам" насчет советов что-то отдать России

Украина с начала полномасштабной войны подчеркивает, что не уступит ни одну часть своей территории. Однако некоторые люди до сих пор предлагают что-либо отдать России.

Такими советами разбрасываются "великие геополитики". Именно к ним обратился украинский лидер Владимир Зеленский.

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Они не видят обычных людей

По его словам, эти "великие геополитики" не видят по своим утверждениям обычных украинцев.

По всем геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать России, "великие геополитики", всегда не хотят видеть обычных людей, обычных украинцев,

– подчеркнул Зеленский.

"Ценности – не просто слово"

Украинский лидер отметил, что эти люди хотят променять людей на некую иллюзию мира.

"Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей и помнить, что ценности – это не просто слово", – отметил президент.

В своем телеграмме Владимир Зеленский опубликовал фотографии украинцев, которых "великие геополитики" и предлагают обменять.

Как живут украинцы во время войны / Фото с телеграммы Владимира Зеленского

Заметим, что фотографии выше сделали такие фотографы – Aris Messinis, Stas Kozljuk, Kate Klochko, Serhii Korovainyi, Herman Krieger, Serhii Nuzhnenko, Alexey Furman, Carol Guzy, Finbarr O'Reilly.

Украина не отдаст свою территорию

Зеленский по-прежнему заявлял, что Украина не собирается отдавать территории на Востоке ради окончания войны с Россией.

Украинский лидер неоднократно подчеркивал, что победа нашего государства – это возвращение всей территории страны. Однако в первую очередь нужно вернуться к границам 24 февраля .

В то же время наше государство будет бороться до тех пор, пока не вернет все свои территории . Об этом президент сказал в Давосе.

Зеленский отмечает и то, что Крым – это первая судьбоносная ошибка россиян. Кафиры просто будут вынуждены покинуть наш полуостров.

Сомнительное заявление Киссинджера: что известно

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в Давосе, что Украина якобы должна отдать России свою территорию в обмен на мир. Мол, наше государство должно начать переговоры со страной-агрессоркой, пока не началось "потрясение и напряженность".

Зеленский резко ответил Киссинджеру . Украинский лидер возмутился таким заявлением.

Отреагировали на такое заявление и в Госдепартаменте США . Там отметили, что будут поддерживать Украину до полной победы.

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