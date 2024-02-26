26 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий демобилизацию срочников. Несколько дней назад президент зарегистрировал его в Верховной Раде.

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников, инициатором которого сам выступал, передает 24 Канал.

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Что означает подпись Зеленского

Еще 22 февраля президент Украины внес в парламент законопроект под номером 11035 "о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о сроках срочной военной службы.

В нем глава государства предлагал уволить с военной службы военных-срочников. Речь идет о тех "военнослужащих срочной службы, срок военной службы которых, установленный частью первой статьи 23 настоящего Закона, истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона". Они освобождаются от военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины.

Следует заметить, что в представленном Зеленским варианте не было указано четких сроков демобилизации.

Поданный президентом законопроект затем был направлен на рассмотрение в Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Там был поддержан документ о демобилизации срочников с добавлением нормы об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев. Впоследствии Верховная Рада также проголосовала за законопроект.

Следовательно, он предусматривает немедленное увольнение срочников. Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Новый закон о мобилизации: когда будет второе чтение

Новый законопроект о мобилизации, который готовится ко второму чтению, предусматривает ликвидацию срочной службы. Вместо нее предлагают ввести общую военную подготовку, которую должны пройти мужчины до 25 лет.

7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта о мобилизации в первом чтении. Несколько дней назад истек срок, когда депутаты могли подавать правки к документу, которые рассмотрят во втором чтении. В парламенте сказали, что в общей сложности было подано более 4000 правок.

В частности, в "Слуге народа" рассказали об основных правках, которые предлагали депутаты. Речь идет об:

увеличении сроков бронирования работников с 6 до 12 месяцев, а также введении возможности автоматического продления брони.

легализации мобилизации осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-42;

разрешении гражданам снимать работу сотрудников ТЦК при исполнении ими полномочий;

освобождении от призыва саперов и деминеров на время обучения и работы по гуманитарному разминированию.

По словам нардепа Ярослава Железняка, уже с 27 февраля Комитет по вопросам нацбезопасности начнет готовить законопроект ко второму чтению. А с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде.