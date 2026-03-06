Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

Президент Зеленский 6 марта подписал закон об общенациональной минуте молчания. Она проводится ежедневно в 9:00.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Что известно об общенациональной минуте молчания?

В тексте документа говорится о чествовании военных и добровольцев, которые погибли, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также минутой молчания чествуются медицинские работники, полицейские, спасатели, журналисты, волонтеры и гражданские украинцы, которые стали жертвами вооруженной агрессии России против Украины.

Закон устанавливает чествование их памяти ежедневно в 9:00.

Власти и местное самоуправление должны информировать о начале минуты молчания и ее завершении:

на предприятиях,

в учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления,

на территориях, где они осуществляют свои полномочия.

Сообщение о минуте молчания также должны давать все медиа.

Все рекомендации по организации проведения минуты молчания утверждает Украинский институт национальной памяти.

Кроме того, закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов, а именно в четвертую субботу ноября в 16:00. В это время проводится общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу".

