Зеленский подписал закон, совершенствующий работу МСЭК

Владимир Зеленский подписал законопроект, который совершенствует работу МСЭК. Свою подпись в документе глава государства поставил 18 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные с сайта Верховной Рады Украины. Сам проект закона приняли еще 29 октября.

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Зеленский подписал законопроект о МСЭК

На сайте украинского парламента появилась информация, что президент Украины вернул со своей подписью законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур проведения медико-социальной экспертизы.



Зеленский подписал закон об усовершенствовании МСЭК / Скриншот 24 Канала

До этого 29 октября этот законопроект подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В этот же день его приняли народные депутаты в украинском парламенте.

Стоит отметить, что этот законопроект позволяет модернизировать МСЭК, предоставляя:

возможность онлайн-участия лиц на заседаниях МСЭК, что уменьшит затраты средств и времени для пациентов;

рассмотрение документов вместо личного присутствия лиц для экспертизы;

внесение результатов в электронную систему здравоохранения (ЕСЗ), что упростит для врачей доступ к ним и ускорит принятие решений. Это также придаст процедурам прозрачности.

Также законопроект позволяет адвокатам и уполномоченным представителям присутствовать на заседаниях медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Законодательство также позволяет пациентам приглашать своих врачей на эти заседания, где они смогут документировать процесс с помощью фото- и видеосъемки, а также иметь доступ к подготовленным комиссией документам, касающихся их дел.

Кроме того, Кабинету Министров Украины поручено установить максимальные сроки проведения заседаний МСЭК и принятия решений. Законопроект определяет критерии, при которых комиссия может проводить заседания дистанционно, принимать решения заочно или проводить выездные заседания.

К тому же правительство будет обязано создать исчерпывающий перечень серьезных нарушений, которые могут привести к отстранению членов МСЭК от занимаемых должностей на всех уровнях, тем самым лишая их возможности участвовать в процессах установления инвалидности в течение определенного периода времени. Законопроект также предусматривает четкую категоризацию МСЭК на первый, второй и другие уровни.

Важно, что лица с инвалидностью, а также их представители и юридические советники теперь будут иметь право обжаловать решения, принятые МСЭК.