Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских из "Азовстали"

Президент Владимир Зеленский 1 мая официально подтвердил, что началась эвакуация граждан из "Азовстали". Сейчас оттуда уже вывезли около сотни человек.

Глава государства об этом написал в 17.36. Команда от нашей власти действует в Мариуполе вместе с представителями ООН.

Заметьте На "Азовстали" находятся 1 500 – 2 000 человек, они – заложники лично Путина, – МВД

Всех освобожденных из осады людей везут в подконтрольный Украине Запорожье. Пока работают также над тем, чтобы вывезти остальных граждан из окруженного врагом предприятия.

Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде,

– написал президент.

Впоследствии ресурс CNN сообщил, что такое же подтверждение было обнародовано в Международном комитете Красного Креста. Его представители тоже уже находятся на территории оккупированного города.

В Красном Кресте отметили, что все согласовано с обеими сторонами конфликта. Колонна для эвакуации стартовала еще 29 апреля. Она прошла примерно 230 километров с утра 30 апреля уже прибыла к заводу в Мариуполе.

Самая тяжелая операция с начала войны

Вскоре эвакуацию прокомментировали член переговорной делегации от Украины Давид Арахамия и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Они подчеркнули, что это очень радостная новость. Над вывозом людей из "Азовстали" работали очень долго.

Третий день специальной операции, которую мы называем "Эвакуация "Азовсталь". Впервые с начала войны и блокады завода нам удалось вывезти более 100 гражданских. Это маленькие дети, женщины и пожилые люди,

– рассказал Арахамия.

Верещук же принесла извинения, что власти ничего не говорили об эвакуации несколько дней. Но это действительно было необходимо, чтобы начать безопасную эвакуацию. Также она призвала не верить никаким сообщениям во вражеских телеграмм-каналах. Уже 2 мая украинцы узнают больше, как спасали жителей Мариуполя.

Что происходит на заводе

Город долго был окружен, и впоследствии его частично захватили военные России.

В убежищах "Азовстали" более 50 суток находились около 1500 человек. У них не было достаточно еды, воды и лекарства.

Люди были вынуждены туда уйти, поскольку только там их могли защитить бойцы полка "Азов" и морские пехотинцы. На остальных территориях города россияне приступили к массовым убийствам гражданских.

Наши воины поразили своим мужеством не только весь мир, но и врага. Поэтому Россия начала многочисленные атаки и бомбежки территории завода. При этом пропагандисты Кремля говорили, что якобы "штурм прекратился".

За несколько дней до эвакуации российские самолеты сбросили авиабомбу в убежище, где находились раненые. Как следствие, рухнула часть убежищ, где были гражданские.

Азовцы начали операцию спасения и извлечения их из-под завалов. Там были дети, женщины и пожилые люди.

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