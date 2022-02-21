Зеленский поговорил с премьером Словакии, заявив, что Россия не показывает признаки деэскалации.

На фоне угрозы нападения России Владимир Зеленский побеседовал с премьером Словакии Эдуардом Хегером. Они обменялись оценками сложившейся безопасности.

Президент подчеркнул, что ситуация на оккупированном Донбассе накалилась, украинские позиции провокативно обстреливают. Зеленский отметил инициативность переговоров.

К теме СНБО может ввести военное положение в Украине, – СМИ

Мы не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Безопасная ситуация остается напряженной, численность наземной группировки ВС России на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек,

– заявил президент.

На основе этого лидеры обсудили возможности сотрудничества в области безопасности. В частности, словацкое правительство решило передать Украине две системы разминирования "Божена 5" и медицинское оборудование на сумму 1,7 миллиона евро.

Президент поблагодарил Словакию за поддержку и отметил, что для нашего государства сейчас важны именно такие действия, а не слова.

Обострение на Донбассе: что известно

В последнее время на оккупированном Донбассе началось обострение. Боевики распространяют разные факты и провокации. Они обстреливают мирное население и обвиняют во всем ВСУ. В частности, заявляли о мощном взрыве в Луганске.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО по поводу ситуации. Россия ведь собирается признать боевиков и нарушить все договоренности.

Также 21 февраля в результате обстрела Зайцево погибли двое бойцов ВСУ.

Что известно о Совбезе России о признании боевиков: смотрите видео