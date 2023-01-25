Зеленский поговорил с Шольцом после объявления о передаче Украине Leopard
Источник:Владимир Зеленский
Германия все же разрешила передать Украине знаменитые танки Leopard 2. Президент Владимир Зеленский пообщался на эту тему с канцлером Олафом Шольцом.
Как стало известно, Шольц побеседовал с Зеленским перед выступлением в немецком парламенте. Кстати, канцлер Германии исключил передачу Украине истребителей.
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О чем говорили Зеленский и Шольц
Шольц заявил, что передавать оружие в Украину – это правильно, но он хочет избежать эскалации войны.
Причина стоящих перед нами вызовов – это страшная захватническая война против Украины. Ужасная война, где принципы, о которых мы согласились в Европе, были подвергнуты сомнению,
– сказал канцлер.
Также Шольц отметил правильность тесного сотрудничества партнеров по поставке вооружения.Обратите внимание! Leopard 2 – немецкий основной боевой танк, который считается одной из лучших боевых машин мира.
Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала
Владимир Зеленский поблагодарил Шольца за новую военную помощь.
"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", – сказал украинский лидер.
Владимир Зеленский пообщался с Шольцом / Фото из телеграм-канала Зеленского
Передача Leopard Украине: последние новости
- Германия приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard 2. От Берлина наше государство получит роту таких танков.
- Европейские страны планируют передать Украине 80 основных боевых танков Leopard на два батальона. А США хотят обеспечить еще один танковый батальон.
- Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит от Варшавы роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.
- Кстати, в рамках встречи "Рамштайна" 12 государств договорились о том, что передадут нашему войску около 100 Leopard 2.
- В отчете Института изучения войны ISW подчеркнули, что поставка танков позволит ВСУ усилить механизированные боевые действия.