Украина не хочет войны, – Зеленский пообещал не применять пятую статью НАТО

Некоторые страны Организации Североатлантического договора опасаются, что Украина вступит в НАТО во время войны с Россией. Мол, Киев может применить пятую статью НАТО.
Если это произойдет, то все государства-члены должны вступить в конфликт. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не применять соответствующий пункт.
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Зеленский: Украина может иметь план "б"
По его словам, такие действия обсудили бы, ведь Украина не хочет войны. Он отметил, что остается вопрос, как выйти из сложной ситуации – вступления Украины в НАТО.
Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план "б",
– отметил Зеленский.
Такой план, как рассказал глава государства, заключается в том, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки могли бы гарантировать безопасность Украины. В частности после того, как наше государство вернет свои оккупированные территории и восстановит целостность и суверенитет.
По мнению президента Украины, после таких действий у государства не должно быть неопределенных договоренностей, которые легко можно нарушить. В частности так, как это было с Будапештским меморандумом.Напомним! Ранее Зеленский назвал предательством гарантов в отношении Украины невыполнение Будапештского меморандума. Говорится о международном соглашении между Украиной, США, Россией и Великобританией, согласно которому соответствующие страны-подписанты не должны применять силу, оружие, экономическое давление на территориальную целостность Украины.
"Должны быть серьезные игроки – ЕС и США. Они бы обеспечили Украине будущий особый безопасностный статус", – добавил Зеленский.
Украина на пути в НАТО: коротко
- В 2008 году Украина решила подать заявку, чтобы стать членом Альянса.
- Только через 12 лет государство стало партнером НАТО и получило статус участника Программы расширенных возможностей.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что процесс евроатлантической интеграции активно происходит и его не остановить.
- По мнению экс-заместителя генсекретаря НАТО Александра Вершбоу, Украина не получает членство из-за страха перед агрессией России.
- Недавно Украина получила от Альянса обновленный пакет Целей партнерства, который содержит мероприятия для государства на 4 года.