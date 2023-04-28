Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов с тыла на фронт, - Резников
Глава Минобороны Алексей Резников рассказал о новой рекомендации Валерию Залужному от президента Украины. Она касается военкомов из центра комплектации.
По словам министра, Зеленский призвал Залужного отправлять давно сидящих в тылу военкомов выполнять боевые задания на линию фронта. Мол, такое решение позволит легче производить ротацию солдат, получивших ранения на фронте. Раненые пленники будут работать в центрах комплектации.
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Резников высказался о поручении Зеленского
Алексей Резников 28 апреля устроил брифинг для украинских журналистов. Министр сказал, что ждет военкомов, которые с начала войны находятся в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному – подавляющее большинство военкомов отправлять как военнослужащих на линию фронта,
– рассказал Резников.
Министр подчеркнул, что таким образом военные комиссары заменят военнослужащих, которые ранились во время выполнения боевых задач. В то же время Резников отметил, что раненые солдаты ВСУ будут проводить работу по "реализации мобилизационных потребностей". То есть они будут работать в военкоматах.
Кроме этого, министр обороны добавил, что вновь назначенный заместитель министра обороны Александр Павлюк уже занимается вопросом реформирования центров комплектования и социальной поддержки.
Резников о проекте "Оберег"
На этом же брифинге Алексей Резников рассказал о разработке нового проекта по оцифровке документов военнослужащих. Он разрабатывается с Министерством цифровой трансформации и называется "Оберег".
По мнению главы Минобороны, этот проект будет автоматически подтягивать все изменения документов украинских военных, поэтому существенно снизит нагрузку на центры комплектования и социальной поддержки. В частности, решат вопросы кадровых решений в органах.
"Там многие люди, сидящие там веками, поросли мхом и корнями", – отметил министр.
В заключение Резников сказал, что "Оберіг" также нивелирует проблему нарушения закона военнообязанными. Ведь если они не подали своевременно какие-либо изменения в документах, то автоматически должны привлекаться к административной или даже уголовной деятельности.
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