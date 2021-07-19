Зеленский поехал на линию соприкосновения между Грузией и оккупированной Абхазией: цель визита
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Владимир Зеленский находится с визитом в Грузии. 19 июля в знак солидарности президент поехал на линию соприкосновения между Грузией и ее оккупированной территорией Абхазии.
Владимир Зеленский отправился туда вместе с украинской делегацией. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Зеленский посетит линию соприкосновения с оккупированной Абхазией
Дмитрий Кулеба заявил, что важна безопасность государства.
Прямо сейчас (речь идет ориентировочно о 11 часах 19 июля – 24 канал), сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с президентом едет на линию соприкосновения между Грузией и оккупированной территорией Абхазии,
– рассказал Кулеба.
Он также отметил, что "это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией".
Также Владимир Зеленский примет участие в Батумской конференции. Кроме того, целью визита Зеленского является начало деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.
Последние поездки Владимира Зеленского: что известно
- 11 – 12 июля Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретился с лидерами страны. В частности с канцлером Ангелой Меркель общались 4 часа. Лидеры сделали заявления о войне на Донбассе, а также о "Северном потоке-2".
- На июль была запланирована встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Однако впоследствии СМИ сообщили, что она не состоится в указанные сроки.
- В Офисе Президента заверили, что к встрече готовятся. Дату встречи немного сместили, однако не стоит делать из этого трагедию.