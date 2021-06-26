НАТО, ЕС, "Северный поток-2": Зеленский задал вопрос кандидатам на пост канцлера Германии
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии. Он спросил будущего канцлера относительно "Северного потока-2", идеи саммита ЕС и России, гарантий безопасности для Украины и членства в НАТО.
Соответствующие вопросы президент задал, приняв участие в панельной дискуссии на тему "Роль Германии в мире". Ее организовала Мюнхенская конференция по безопасности.
Читайте больше Эта идея как бы в ДНК немцев, – госпожа посол Германии об отказе Берлина предоставлять оружие Украине
Зеленский задал вопрос будущему канцлеру Германии
Президент подчеркнул, что 26 сентября станет важным днем не только для Германии, но и для Украины.
Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия – это наш ключевой партнер,
– заявил Зеленский.
Ведь Германия важная сторона Нормандского формата и союзник на пути к европейскому сообществу. Добавил также, что именно поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.
О вступлении в Евросоюз
"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?" – спросил Зеленский.
Ведь с Революции Достоинства уже прошло семь лет. Президент спросил, не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС?
И не пришло ли время от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?
– поинтересовался президент.
Об агрессии России и НАТО
Владимир Зеленский вспомнил, что на границе с Украиной – 100 тысяч российских военных. При этом все лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но Украина не является членом НАТО.
"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях безопасности идет речь?" – спросил Зеленский.
О "Северном потоке-2" и идее саммита ЕС и России
Президент спросил, укрепляет ли "Северный поток-2" европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.
"Как вы думаете, оккупация Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" – спросил Зеленский.
Владимир Зеленский задал вопрос кандидатам на пост канцлера Германии: смотрите видео
Обратите внимание! 26 сентября в Германии должны состояться выборы в Бундестаг. Преемником Меркель в партии Христианско-демократического союза избрали Армина Лашета. Однако в Германии лидирует партия "Зеленых", выступающая против"Северного потока-2". По предварительным опросам, она обогнала правящий Христианско-демократический союз".
Последние заявления Германии: коротко
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает за возобновление диалога с Москвой. Мол, это необходимый шаг для улучшения отношений. Говорилось об идее саммита между ЕС и Россией.
- Однако в ЕС заявили, что не хотят организовывать встречу на высшем уровне с Владимиром Путиным.
- Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по этому поводу.
- Также 15 июля канцлер Германии Ангела Меркель США. На встрече с главой США Джо Байденом нарушат и ситуацию на Донбассе.