Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность британского премьера
Риши Сунак 25 октября официально возглавил британское правительство, заменив на этом посту Лиз Трасс. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового главу правления Великобритании.
Недолго кресло премьера в Британии пустовало – в него сел сегодня бывший министр финансов Объединенного Королевства Риши Сунак. Зеленский пожелал чиновнику побороть все вызовы и обеспечить стабильность в государстве.
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Обращение Зеленского к Сунаку
Великобритания является стратегическим партнером Украины. Очевидно, отставка Лиз Трасс у многих украинцев вызвала беспокойство, поскольку экс-премьер очень помогала нашему государству. Однако беспокоиться об этом не стоит – из поста Зеленского в твиттере понятно, что Киев будет только усиливать международное партнерство с Лондоном.
Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра. Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня встали перед британским обществом и миром. Готов вместе и в дальнейшем укреплять украино-британское стратегическое партнерство,
– подчеркнул глава государства.
Кадровые перипетии в правительстве Британии: актуальная информация
- 20 октября Лиз Трасс подала в отставку. Она возглавляла правительство менее двух месяцев, вступив в должность 5 сентября.
- Премьер заявила, что сложила свои полномочия, потому что не смогла справиться с финансовым кризисом в стране.
- В кресло руководителя правления мог сесть Борис Джонсон, который уже был главой правления до Трасс.
- Однако он отказался от перспектив руководить Великобританией снова и возглавить Консервативную партию.
Что известно о новом премьере
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