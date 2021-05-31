Объединить с нормандским, – Зеленский предложил новый формат переговоров о Донбассе и Крыме

Владимир Зеленский предложил создать новый формат, в рамках которого речь бы шла одновременно о Крыме и Донбассе. Украинский лидер убежден, что этот формат можно объединить с нормандским.
Зеленский подчеркнул, что нормандский формат сосредоточен только на урегулировании ситуации на Донбассе. В то же время необходимо работать также над возвращением оккупированного Крыма и решением вопроса "Северного потока-2".
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"Там (в нормандском формате – 24 канал) не говорится ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции,
– подчеркнул украинский лидер.
Нормандский формат: последние новости
- Последнее заседание политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялось 26 мая. В Офисе Президента рассказали, что во время встречи состоялся очень жесткий обмен мнениями.
- Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия делает все возможное, чтобы "затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения".
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил: украинская сторона пытается "собрать" нормандский формат на уровне министров. Однако глава МИД России Сергей Лавров "достаточно профессиональный дипломат, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".
- Еще в апреле 2021 года Зеленский заявил, что к нормандскому формату должны присоединиться США, Британия и Канада.