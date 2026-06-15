Зеленский предложил Путину встретиться во время саммита G7

Украина направила запрос на личную встречу российскому диктатору Владимиру Путину в рамках саммита G7 во Франции в присутствии США и Европейского Союза.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам у Киево-Печерской лавры, пострадавшей от российского удара, пишет агентство Reuters.

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Как Россия отреагировала на предложение?

Президент Украины заявил, что предлагал встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен на этой неделе для переговоров о прекращении войны, однако Россия вновь продемонстрировала отсутствие готовности к диалогу.

Там будут присутствовать Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе,

– пояснил Владимир Зеленский.

По данным источников агентства, Владимир Зеленский рассказал США и президенту Франции Эммануэлю Макрону о предложении провести переговоры на саммите G7. Украина также направила приглашение непосредственно российским коллегам, но четкого ответа не получила.

"Европа и Соединенные Штаты достигли согласия, а Россия вновь продемонстрировала, что... они не готовы к переговорам", — подчеркнул президент.

Находясь на месте атаки, Владимир Зеленский также отметил, что в результате удара объект культурного наследия ЮНЕСКО получил повреждения. Однако благодаря оперативным действиям служб удалось избежать более серьезных разрушений.

Кстати, также после массированного удара президент заявил, что союзники должны усилить поддержку Украины, в частности в укреплении ПВО, и усилить давление на Россию. Он поблагодарил страны, которые продолжают помогать Украине.