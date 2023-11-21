Война в Украине может перерасти в Третью мировую, – Зеленский сказал, кто способен остановить Путина

Кровавое вторжение России в Украину может перерасти в Третью мировую войну. Владимир Путин разжигает конфликты по всему миру, которые могут выйти из-под контроля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кровавая война, устроенная в Израиле в результате октябрьской атаки террористов ХАМАС, была "действительно большим желанием" России. Глава государства также обвинил Кремль в разжигании напряженности на Балканах.

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Зеленский предупредил о планах России на Балканах

"Мы думаем, что они сейчас готовятся на Балканах, делают новые шаги. И мы думаем, что они пытаются подготовить или даже научить некоторых людей", – сказал Зеленский.

По его словам, идея России заключается в том, чтобы начать еще один конфликт и не управлять им и не пытаться его остановить.

Зеленский заявил, что Украина находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны.

И я действительно думаю, что Россия будет давить до тех пор, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не скажут им очень, очень серьезно, чтобы они убирались с (нашей – 24 Канал) территории,

– добавил президент.

Глава государства отметил, что война в Израиле отвлекла внимание мировой общественности от Украины, что "не способствует" борьбе с Россией. Он также подчеркнул связи Москвы со сторонниками ХАМАС в Иране.

Иран поддерживает вторжение России, поставляя беспилотники-камикадзе типа "Шахед".

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