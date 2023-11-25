За удары по энергетике может быть опасный ответ, – Зеленский предупредил Путина

Президент Владимир Зеленский предостерег Россию от атак против энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства предупредил, что Россия может получить опасный ответ.

Зеленский во время пресс-конференции, комментируя угрозу обстрелов со стороны России зимой, сказал, что Украине следует "накапливать ответ", пишет 24 Канал. Глава государства заявил, что Россия должна знать, что удары по украинской энергетике, в том числе по атомным станциям, опасны не только для Украины, но и всего мира.

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Зеленский отреагировал на угрозу обстрелов

Следовательно, Зеленский предупредил Россию, что ответ со стороны Украины может быть опасен для них.

Они должны это понимать. Эти месседжи должны идти не из Украины, а должны идти со всего мира,

– добавил глава государства.

Зеленский отметил, что Россия обстреливает садики и школы в Украине, прикрываясь войной. При этом он напомнил, что обломки российского оружия падают на территориях других стран, в частности Румынии и Польши.

Поэтому президент подчеркнул, что Владимир Путин должен знать, что если так будет удлиняться, то будет скапливаться ответ всего мира.

Что еще Зеленский сказал об угрозе обстрелов