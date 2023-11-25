Зеленський під час пресконференції, коментуючи загрозу обстрілів з боку Росії взимку, сказав, що Україні слід "накопичувати відповідь", пише 24 Канал. Глава держави заявив, що Росія повинна знати, що удари по українській енергетиці, зокрема по атомних станціях, небезпечні не тільки для України, але й всього світу.
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Зеленський відреагував на загрозу обстрілів
Відтак Зеленський попередив Росію, що відповідь з боку України може бути небезпечною для неї.
Вони повинні це розуміти. Ці меседжі повинні йти не з України, а повинні йти з усього світу,
– додав глава держави.
Зеленський наголосив, що Росія обстрілює садочки та школи в Україні, прикриваючись війною. При цьому він нагадав, що уламки російської зброї падають на територіях інших країн, зокрема Румунії та Польщі.
Тому президент наголосив, що Владімір Путін повинен знати, що якщо так буде подовжуватися, то буде накопичуватися відповідь усього світу.
Що ще Зеленський сказав про загрозу обстрілів
- Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно посилювати ППО, оскільки в деяких регіонах є проблеми з протиповітряною обороною.
- Мовиться про прифронтові регіони та ті, що межують з Росією та Білоруссю. Він повідомив, що Україна передала всім партнерами інформацію про свої потреби в ППО.
- Врешті-решт, Зеленський наголосив, що важливо напрацювати санкції проти Ірану, щоб Тегеран не постачав Росії ракети. За його словами, Іран поки не постачав Росії ракети, але така загроза є.
- Крім того, він сказав, що важливо працювати з Іраном, щоб Тегеран не постачав Росії "Шахеди".