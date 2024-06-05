Зеленский прибыл в Катар: какова цель визита

Президент Украины с официальным визитом прибыл в Катар. Владимир Зеленский проведет переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о возвращении похищенных оккупантами украинских детей.

Украинский лидер продолжает совершать заграничные поездки на фоне предстоящего Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15 – 16 июня. Зеленский стремится заручиться как можно большей международной поддержкой.

Смотрите также "Мечтаем о Энгельсе": летчик-инструктор назвал ракету для F-16, которая может уничтожить этот аэродром

Вернуть детей, которых украла Россия

Так, 5 июня глава государства приехал в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Президент отметил, что Катар активно помогает Украине возвращать похищенных Россией детей.

Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня,

– рассказал о предстоящей встрече Зеленский.

Глава государства отметил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира, а потому должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.

Также предполагается, что лидеры Украины и Катара обсудят ряд двусторонних экономических вопросов и тему безопасности.

Похищение детей – еще одно преступление россиян: что известно