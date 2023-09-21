Зеленский прибыл в Пентагон, где встретился с Остином
Владимир Зеленский после визита в Конгресс США уже прибыл в Пентагон. В Министерстве обороны США украинский лидер уже встретился с главой ведомства.
Согласно кадрам, с президентом Украины также прибыли глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в США Оксана Маркарова. Перед этим украинский лидер встретился с сенаторами в Капитолии.
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Что известно о визите Зеленского в Пентагон
Президента Украины, который сегодня находится с визитом у американских чиновников в Вашингтоне, поздравил министр обороны Ллойд Остин,
– заявили журналисты.
Зеленский прибыл в Пентагон / Фото AP, Sky News, AFP
Глава Минобороны США Ллойд Остин еще 19 сентября анонсировал встречу с Зеленским в Пентагоне, которая запланирована на четверг, 21 сентября.
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить сохранность и эффективное использование всего переданного", – заверил Остин.
Однако глава Пентагона не сказал тогда, предоставят ли Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Хотя, находясь в США, Владимир Зеленский заявил, что наше государство "на финишной прямой" в этом вопросе. По словам президента Украины, Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS, однако оно должно быть положительным.
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Зеленский в США должен встретиться с Байденом
- 21 сентября Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Известно, что последний, по словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте.
- В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснял, чего Украина ждет от предстоящей встречи Зеленского и Байдена.
- Советник Андрея Ермака заверил, что наши ожидания все прекрасно знают, ведь США являются крупнейшим партнером Украины с точки зрения военной помощи, с точки зрения объемов и инициативности. Поэтому речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, ускорении обучения на F-16, больше бронетехники и снарядов для HIMARS.