Зеленский прибыл в Пентагон, где встретился с Остином

Владимир Зеленский после визита в Конгресс США уже прибыл в Пентагон. В Министерстве обороны США украинский лидер уже встретился с главой ведомства.

Согласно кадрам, с президентом Украины также прибыли глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в США Оксана Маркарова. Перед этим украинский лидер встретился с сенаторами в Капитолии.

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Что известно о визите Зеленского в Пентагон

Президента Украины, который сегодня находится с визитом у американских чиновников в Вашингтоне, поздравил министр обороны Ллойд Остин,

– заявили журналисты.

Зеленский прибыл в Пентагон / Фото AP, Sky News, AFP

Глава Минобороны США Ллойд Остин еще 19 сентября анонсировал встречу с Зеленским в Пентагоне, которая запланирована на четверг, 21 сентября.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими украинскими партнерами, чтобы обеспечить сохранность и эффективное использование всего переданного", – заверил Остин.

Однако глава Пентагона не сказал тогда, предоставят ли Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Хотя, находясь в США, Владимир Зеленский заявил, что наше государство "на финишной прямой" в этом вопросе. По словам президента Украины, Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS, однако оно должно быть положительным.

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Зеленский в США должен встретиться с Байденом