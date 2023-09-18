Зеленский прибыл в США: впереди – Генассамблея ООН и встреча с Байденом
Владимир Зеленский вечером 18 сентября прибыл в США. Украинский лидер рассказал, что сразу из аэропорта едет к украинским героям, которые сейчас лечатся и проходят реабилитацию в Штатах.
Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом является поддержка украинцев и благодарность тем, кто им помогает. Кроме того, Зеленский наметил свои планы на время визита в США.
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Какие события запланированы у Зеленского в Штатах
Зеленский заметил, что дальше его ждут важные и насыщенные дни. В частности:
- Генеральная Ассамблея ООН;
- Саммит целей устойчивого развития;
- Совет Безопасности.
Не обойдется без ряда двусторонних встреч.
В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встретлюсь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость,
– подчеркнул Зеленский.
С кем из лидеров еще встретится президент
- СМИ сообщили, что в Вашингтоне Зеленский встретится с Анджеем Дудой. Приоритетной темой станет экспорт украинского зерна. Польский лидер уже подтвердил, что "у нас запланирована двусторонняя встреча".
- Также во время визита в США Зеленский проведет переговоры с бразильским президентом Луисом Инасиу Лула да Силва. Детали разговора пока неизвестны.