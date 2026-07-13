Приоритет – антибаллистика: Зеленский прибыл с визитом во Францию

Президент Зеленский вместе с первой леди 13 июля прибыл во Францию ​​с визитом. Там состоятся важные переговоры, которые могут открыть для Украины больше возможностей для укрепления защиты.

Приоритетом этих переговоров является противоракетная оборона. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что будут обсуждать во Франции?

Во Франции Украина представит партнерам свою антибаллистическую программу и впервые проведет встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и оборонных компаний стран, которые могут конкретными действиями внести свой вклад в создание этой новой системы.

Также Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и примет участие в заседании "Коалиции желающих".

Будем работать над тем, чтобы придать новый импульс этому формату,

– сообщил президент.

Прибытие Зеленских во Францию: смотрите видео

У Елены Зеленской запланирована встреча с новым генеральным директором ЮНЕСКО. Они обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Украиной и Организацией в рамках сферы мандата ЮНЕСКО.

"Поблагодарим Францию за историческую поддержку, и наши военные примут участие в параде, посвященном национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии", – также рассказал Зеленский.

Напомним, что Украина сейчас работает над созданием собственной противоракетной системы "Фрея". Она должна стать аналогом Patriot, но более дешевым и массовым.