Зеленский приехал в Ахтырку: вручил отличие города-героя
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ахтырку Сумской области. Он вручил почетное отличие города-героя.
Также президент почтил память людей, которые сражались за Ахтырку. Зеленский также обнародовал кадры из своей поездки.
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Зеленский побывал в Ахтырке
Для меня честь – вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя,
– заявил украинский лидер.
По его словам, в Ахтырке также почтили настоящую казацкую храбрость и несгибаемость наших людей – героев, всех украинцев и украинок.
"Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым – за все наше государство. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь вражеский замысел против Украины и украинского народа. Тех, кто помогал друг другу в Ахтырке, в соседних городах, поселках весной прошлого года и тем самым отвоевал у врага время для многих украинских весен. Свободных весен!" – подчеркнул Зеленский.
Зеленский в Ахтырке: смотрите видео
Зеленский отметил, что Ахтырка пережила тяжелые потери и жестокие вражеские удары, когда российские захватчики били из авиации по жилым кварталам, обстреливали из реактивной артиллерии детский сад и другую гражданскую инфраструктуру, когда забирали жизни людей.
Также во время визита Зеленский поименно упомянул военных и гражданских, погибших во время обороны Ахтырки. По словам президента, в боях за город и всю Сумщину украинцы боролись за защиту и для других городов, в частности для Харькова и Киева.
Зеленский посетил Сумскую область / фото Офис Президента
Зеленский наградил украинских защитников
Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград участникам обороны города Ахтырки. Ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украине" получили военнослужащие ВСУ.
Ордена и медали также были вручены работникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, президент вручил награды четырем гражданским лицам: орден княгини Ольги ІІІ степени и ордена "За мужество" ІІІ степени, которого один человек был удостоен посмертно.
Награждение гражданских и военных на Сумщине: смотрите видео
Последние поездки Зеленского по Украине
- Недавно Владимир Зеленский посетил Днепр. Оттуда он записал свое традиционное обращение.
- 23 марта Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область с рабочим визитом. Он посетил село Посад-Покровское, разрушенное российскими захватчиками.
- Также Зеленский 22 марта совершил неанонсированный визит в Харьков, где передал городскому главе Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины".
- Кроме того, во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.