Фицо не поедет в Киев по приглашению Зеленского, – вице-спикер парламента Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу, 17 января. В украинскую столицу главу словацкого правительства приглашал Владимир Зеленский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко российским СМИ.

К теме Выбрал Москву: Зеленский резко ответил Фицо и вспомнил о роскошном отеле

Фицо отказался от поездки в Киев

Андрей Данко отметил российским пропагандистам, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Зеленского для обсуждения транзита газа.

В то же время причины отказа от поездки Фицо представитель словацкого парламента не объяснил. Также он ничего не отметил, что вообще планируется встреча Зеленского и премьер-министра Словакии в ближайшее время.

К слову, Владимир Зеленский в соцсети Х, комментируя сообщение Роберта Фицо провести переговоры по транзиту российского газа по украинской территории, пригласил премьер-министра Словакии приехать в Киев. Президент Украины выбрал для этого дату 17 января.

До этого Роберт Фицо записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, где пригласил его провести переговоры "как можно быстрее" на территории Словакии вблизи словацко-украинской границы. Премьер Словакии подписал открытое письмо и отметил, что хочет полностью сосредоточиться на решении ситуации с прекращением транзита газа.

В целом после прекращения транзита российского газа через Украину в соседние страны с 1 января 2025 года Роберт Фицо неоднократно бросался на украинскую сторону с эмоциональными заявлениями, угрожая прекратить электроснабжение и помощь от Словакии.