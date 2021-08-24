Зеленский произнес речь ко Дню Независимости

Украина 24 августа отмечает свой 30-й День Независимости. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев, произнеся речь.

Президент подчеркнул, что в этот день Украина отмечает восстановление своей независимости.

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Зеленский напомнил, что история нашей страны уникальна и достигает древности.

Нашей Конституции 311 лет. Написанная Филиппом Орликом, она наконец дома. И каждый может увидеть ее в Софийском соборе, построенном более 1000 лет назад,

– подчеркнул президент.

Также украинский лидер вспомнил многочисленные достопримечательности Украины, которые были созданы сотни лет назад. И украинцы продолжают строить свой дом, где жили наши предки.

"Мы не в гостях. Мы – молодая семья из славной династии Киевской Руси Украины. Из рода основателей, крестителей. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы", – отметил Владимир Зеленский.

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Основание нового праздника в Украине

Он также отметил, что украинцы – наследники государственности, которая существовала тысячу лет назад. И именно в День Независимости Украины Президент ввел новый праздник – День Украинской государственности.

Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в День крещения Киевской Руси,

– заявил Зеленский.

Президент также отметил, что "Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине".

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Как украинцы празднуют День Независимости