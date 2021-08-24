Зеленский произнес речь ко Дню Независимости
Источник:24 канал
Украина 24 августа отмечает свой 30-й День Независимости. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев, произнеся речь.
Президент подчеркнул, что в этот день Украина отмечает восстановление своей независимости.
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Зеленский напомнил, что история нашей страны уникальна и достигает древности.
Нашей Конституции 311 лет. Написанная Филиппом Орликом, она наконец дома. И каждый может увидеть ее в Софийском соборе, построенном более 1000 лет назад,
– подчеркнул президент.
Также украинский лидер вспомнил многочисленные достопримечательности Украины, которые были созданы сотни лет назад. И украинцы продолжают строить свой дом, где жили наши предки.
"Мы не в гостях. Мы – молодая семья из славной династии Киевской Руси Украины. Из рода основателей, крестителей. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы", – отметил Владимир Зеленский.
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Основание нового праздника в Украине
Он также отметил, что украинцы – наследники государственности, которая существовала тысячу лет назад. И именно в День Независимости Украины Президент ввел новый праздник – День Украинской государственности.
Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в День крещения Киевской Руси,
– заявил Зеленский.
Президент также отметил, что "Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине".
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Как украинцы празднуют День Независимости
- 23 августа состоялся первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли более 40 государств.
- 24 августа на Крещатике, на Днепре, в Одессе, в Черном море проходит военный парад.
- Вечером на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". В нем будут участвовать звезды, артисты оперы и балета и симфонический оркестр.