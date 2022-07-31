Десятки ракет и реактивных снарядов, – Зеленский назвал обстрел Николаева одним из самых ужасных
Президент Владимир Зеленский вечером 31 июля обратился к украинцам. Он отметил, что за эти сутки произошел один из самых жестоких обстрелов.
Зеленский рассказал, что Николаев и область сегодня атаковали больше всего за все время полномасштабной войны, передает 24 канал.
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"Десяти ракет и реактивных снарядов оккупантов попали в жилые дома, школы, объекты социальной и промышленной инфраструктуры", – отметил президент.
россиянам не удастся разрушить потенциал
Президент сказал, что россияне унесли жизни бизнесмена и Героя Украины Алексея Вадатурского и его супруги Раисы. Мужчина был основателем одной из крупнейших в стране агрокомпаний "Нибулон".
Мои искренние соболезнования родным и близким супругов. Именно такие люди и компании, наш украинский Юг гарантировали миру продовольственную безопасность. Так всегда было. И так снова будет. Пусть российские террористы даже не надеются, что им удастся разрушить социальный и производственный потенциал Украины и пройтись по развалинам,
– сказал президент.
Обратите внимание – полное обращение Зеленского 31 июля: смотрите видео
Что известно об обстреле Николаева
- оккупанты 31 июля ночью били по Николаеву из ракет С-300 и реактивных систем залпового огня "Смерч". Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук отметил, что обстрел продолжался практически всю ночь.
- Убийцы попали в квартиру бизнесмена и Героя Украины Алексея Вадатурского. Мужчина и его жена Раиса погибли на месте.
- Вадатурский был владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон". Он планировал на следующей неделе посетить Турцию по экспорту зерна. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что это было умышленное убийство.
- российские пропагандисты радуются гибели Вадатурского и цинично называют это "денацификацией".