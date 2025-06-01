Зеленский прокомментировал удар России по учебному лагерю ВСУ в Днепропетровской области

Владимир Зеленский высказался об ударе российский ракетный удар по учебному лагерю на Днепропетровщине. Президент подтвердил, что, к сожалению, из-за этого обстрела есть потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время вечернего обращения.

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Что сказал Зеленский об ударе по подразделению ВСУ

Владимир Зеленский отметил, что в результате вражеского обстрела в Днепропетровской области погибли наши военные. Президент выразил соболезнования всем родным и близким.

Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей. Назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, чтобы со всем этим разобраться,

– заявил глава государства.

Он отметил, что все наши боевые ребята нужны на фронте – в защите Украины. Каждый из них.

"И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты", – заинтриговал украинский лидер.

К слову, ранее об ударе сообщали в Сухопутных войсках ВСУ. Там подтвердили, что удар произошел ночью 1 июня, в момент атаки никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли 12 человек, более 60 – пострадали. Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий из-за этой трагедии решил подать рапорт об отставке с должности, отметив, что не смог обеспечить выполнение своих приказов и изменить отношение к личному составу в армии.