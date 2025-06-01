Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час вечірнього звернення.

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Що сказав Зеленський про удар по підрозділу ЗСУ

Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок ворожого обстрілу у Дніпропетровській області загинули наші військові. Президент висловив співчуття всім рідним та близьким.

Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратись,

– заявив глава держави.

Він зауважив, що всі наші бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен з них.

"І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені", – заінтригував український лідер.

До слова, раніше про удар повідомляли у Сухопутних військах ЗСУ. Там підтвердили, що удар стався вночі 1 червня, у момент атаки жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

Внаслідок атаки, за попередніми даними, загинули 12 осіб, понад 60 – постраждали. Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий через цю трагедію вирішив подати рапорт про відставку з посади, зазначивши, що не зміг забезпечити виконання своїх наказів і змінити ставлення до особового складу в армії.