Зеленский уволил Майбоженко с должности председателя Броварской РГА

Вечером 26 апреля председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко будучи пьяным влетел на автомобиле у пешеходов. Владимир Зеленский уволил главу райгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента вечером 27 апреля. Отметим, что сразу после аварии глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Владимир Майбоженко будет уволен.

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Указ президента

Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'',

– говорится в распоряжении Зеленского.

То есть причиной увольнения Майбоженко является нарушение Конституции Украины и законов Украины.

Что известно о ДТП

Вечером 26 апреля глава Броварской РГА Владимир Майбоженко на автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе Полиция установила, что он был пьян – проверка на Драгер показала 2, 31 промилле. Правоохранители рассказали, что чиновник проехал на красный сигнал светофора, что и привело к ДТП.

В результате аварии пострадали 4 человека – 32-летняя мать с дочерью 2, 5 лет, а также два человека 29 и 26 лет. Мужчины в тяжелом состоянии. У них множественные переломы и ушибы, а также сотрясение и закрытые черепно-мозговые травмы. Мать и девочка имеют травмы средней тяжести.

Мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, что врачи Броварской больницы делают все возможное, чтобы уберечь жизнь пострадавших. Они находятся в отделении интенсивной терапии.

Отметим, что из декларации Майбоженко журналистам 24 Канала удалось установить, что чиновник был на Volvo 90XC 2018 года выпуска. Стоимость этого автомобиля – 1 946 230 гривен.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко призвал к объективному, беспристрастного расследования и справедливого наказания, ведь такое поведение, как у Майбоженко, недопустимо.