Китай пообещал не поставлять России оружие: Зеленский ответил, верит ли в это

Зеленский в интервью высказался о возможных поставках Китаем оружия. Он подчеркнул: если так произойдет, это будет означать, что КНР поставила знак равенства между собой и Ираном и Северной Кореей.

Несколько дней назад Зеленский заявил, что говорил с Си по телефону и тот пообещал не поставлять России оружие. Поэтому журналисты итальянского телеканала Sky TG24 решили уточнить, доверяет ли президент Украины китайскому коллеге.

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Верит ли Зеленский, что Китай сдержит слово и не будет поставлять оружие оккупантам

Мы живем и боремся. Я считаю, что лидер нации – неважно, большая или малая это страна – является лицом своего народа. Если мне лидер Китая говорит, что не будет продавать и передавать оружие России, то я стараюсь доверять этим словам,

– сказал президент.

В то же время он подчеркнул: если КНР решит присоединиться к поставкам россиянам оружия, как это делают Иран и КНДР, это станет трагедией. Именно указанные страны щедро снабжают россиян, передавая им дроны, ракеты, артиллерийские боеприпасы. И все это летит на украинцев, ежедневно убивая их.

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Какие сейчас отношения между Украиной и КНР

Известно, что Китай отказался участвовать в Саммите мира. На конференции "Диалог Шангри-Ла", которая состоялась в Сингапуре, Зеленский остро раскритиковал Китай. И его критика ударила по позиции Китая, как утверждают политологи.

Китай не ожидал появления Зеленского на Шангри-Ла, потому что привык господствовать в регионе. А еще КНР все сильнее усиливает свои провокации против филиппинских островов, поэтому визит президента Украины стал как бы сигналом: жертвы агрессора объединяются.

К тому же Зеленский назвал все своими именами, сказав, что Китай подрывает миропорядок и поддержка агрессора со стороны Поднебесной только способствует продолжению войны. Также эта страна поставляет России детали оружия.