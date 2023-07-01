Путину угрожают больше, чем мне, – Зеленский о рисках для жизни во время войны
Источник:El Mundo
С начала полномасштабного вторжения на Владимира Зеленского совершили более 10 покушений. Общаясь с журналистами, он рассказал об угрозах собственной жизни.
В интервью президент Украины признался, что ему сложно ответить на вопрос "Как это – быть человеком, которому больше всего угрожает опасность". В частности, потому, что он себя таким человеком не считает.
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Зеленский привык к опасности
В то же время глава государства отметил, что самая большая опасность угрожает украинским военным на передовой. Он отметил, что там постоянно падают бомбы.
Очень тяжело спать и выживать. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай Бог им силы выстоять и вернуться домой,
– добавил президент.
Если уж говорить о самом Владимире Зеленском, то его личная безопасность стала частью его жизни. И к этому глава государства уже привык. По его словам, "это сознательный выбор, который мы сделали". В то же время он отметил, что гордится той задачей, которая перед ним встала.
Я вам скажу, что Путину сейчас больше угрожает опасность, чем мне. Есть больше людей, которые хотят его убить,
– подчеркнул он.
В то же время президент Украины назвал важную задачу, которую должна выполнить Украина перед саммитом НАТО. Напомним, что он состоится 11 июля в Вильнюсе.
Украина должна показать результаты
- Глава государства отметил, что за прошедшие месяцы некоторые процессы в наступательных операциях замедлились. Причиной этого стали ливни, которые делали сложными или буквально невозможными эффективные действия по продвижению наших военных.
- В то же время он подчеркнул, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе наше государство должно показать результаты на фронте. Со всем тем, Владимир Зеленский напомнил, что каждый освобожденный метр дается ценой жизни наших защитников.
- Он также напомнил о Харьковской и Херсонской наступательных операциях. Президент отметил, что артиллерия тогда прибыла с опозданием. Этими словами он решил еще раз призывать предоставлять оружие нашему государству.
- По словам президента, быстрые процессы не всегда безопасны. Зеленский подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно уберечь больше жизней. Поэтому он предпочтет более медленное продвижение с меньшим количеством жертв вместо стремительного движения вперед, когда погибнет больше наших героев.