Зеленский решил провести встречу с иностранными журналистами

Президент Владимир Зеленский уже 28 января встретится с иностранными журналистами. Встреча начнется в 17:15.

Представителей каких СМИ пригласили – пока неизвестно. Событие будут транслировать на официальной странице главы государства.

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Предыдущие встречи Зеленского с журналистами

В октябре 2019 года президент провел самый длинный в мире пресс-марафон: общался с представителями СМИ более 14 часов.

В мае 2020 года, в первую годовщину своего президентства, политик собрал журналистов во дворе Мариинского дворца.

Ровно через год Зеленский снова собрал журналистов на пресс-конференции. Она проходила на территории государственного предприятия "Антонов".

26 ноября 2021 Зеленский провел пресс-марафон, посвященный экватору своей каденции. Мероприятие длилось почти 6 часов.

Что известно о разговоре Зеленского с Байденом

Накануне, 27 января, Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом. Во время него очертили, что США, союзники и партнеры готовы решительно ответить на дальнейшее вторжение России в Украину, если такое произойдет.

Кроме того, говорили о помощи Штатов Украине. В частности, США за 2021 год дали нам более полумиллиарда долларов. Однако Вашингтон изучает возможность дополнительной поддержки экономики Украины.

Байден подчеркнул, что, несмотря на отъезд семей сотрудников посольства США в Киеве, учреждение полностью функционирует.

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