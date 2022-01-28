Представників яких ЗМІ запросили – поки невідомо. Подію транслюватимуть на офіційній сторінці глави держави.

До речі Зеленський і Байден начебто посперечалися про загрозу нападу Росії: в ОП заперечують

Попередні зустрічі Зеленського з журналістами

У жовтні 2019 року президент провів найдовший у світі пресмарафон: спілкувався з представниками ЗМІ понад 14 годин.

У травні 2020 року, в першу річницю свого президентства, політик зібрав журналістів у дворі Маріїнського палацу.

Рівно через рік Зеленський знову зібрав журналістів на пресконференцію. Вона відбувалась на території державного підприємства "Антонов".

26 листопада 2021 Зеленський провів пресмарафон, присвячений екватору своє каденції. Захід тривав майже 6 годин.

Що відомо про розмову Зеленського з Байденом

Напередодні, 27 січня, Зеленський провів розмову із президентом США Джо Байденом. Під час неї окреслили, що США, союзники й партнери готові рішуче відповісти на подальше вторгнення Росії в Україну, якщо таке станеться.

Крім того, говорили про допомогу Штатів Україні. Зокрема, США за 2021 рік дали нам понад пів мільярда доларів. Однак Вашингтон вивчає можливість додаткової підтримки економіці України.

Байден наголосив, що, попри від’їзд родин співробітників посольства США у Києві, установа повністю функціонує.

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