У Путина ничего не остается в его ассортименте оружия, – Зеленский о рисках ядерного удара
Источник:ABC News
У кремлевского диктатора Владимира Путина осталось не так много опций для устрашения. Поэтому Путин вернется к ядерному шантажу.
Президент Владимир Зеленский считает, что Путин будет запугивать ядерным оружием. По мнению лидера Украины, у Путина уже ничего не остается в его ассортименте оружия.
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Зеленский считает, что Путин вернется к ядерным угрозам
Глава государства напомнил, что Путин уничтожал и пытал людей, перекрывал Черное море, оккупировал Запорожскую атомную станцию, а также взорвал Каховскую ГЭС. По словам Зеленского, Путин все это использовал для устрашения.
И теперь, как утверждает президент Украины, у кремлевского диктатора не так много, чем он может запугивать.
Он постоянно немного подогревает тему применения ядерного оружия. Поэтому я считаю, что это следующий шаг, что он будет запугивать людей,
– сказал Зеленский.
По его мнению, Путин ждет нестабильной ситуации в США, а также будет ожидать зимы, "когда все сообщества депрессируют" из-за дорогостоящей стоимости энергетики.
Как сказал Зеленский, президент России будет искать нестабильную ситуацию в Европе и США и будет подливать информацию о рисках применения ядерного оружия Россией.
"Мое видение, что он это может делать, начиная с отопительного периода. Я считаю, что к зиме и зимой непосредственно он может такое делать – запугивать", – резюмировал глава государства.
Путин пригрозил ударом по АЭС Украины
- Путин на Восточном экономическом форуме пригрозил ударом по атомным станциям Украины. Кремлевский диктатор заявил, что Россию якобы провоцируют на удар по украинским ядерным объектам.
- Также следует добавить, что Россия вывела на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", способную нести ядерный заряд.
- В ГУР МО сообщили, что Россия разместила на территории Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Однако руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что не верит, что Кремль планирует ее использовать.
- В то же время президент Финляндии Сауле Нииностио заявил, что риск применения россиянами ядерного оружия очень велик.