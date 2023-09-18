У Путина ничего не остается в его ассортименте оружия, – Зеленский о рисках ядерного удара

18 сентября 2023, 12:33
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Источник:

ABC News

У кремлевского диктатора Владимира Путина осталось не так много опций для устрашения. Поэтому Путин вернется к ядерному шантажу.

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин будет запугивать ядерным оружием. По мнению лидера Украины, у Путина уже ничего не остается в его ассортименте оружия.

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Зеленский считает, что Путин вернется к ядерным угрозам

Глава государства напомнил, что Путин уничтожал и пытал людей, перекрывал Черное море, оккупировал Запорожскую атомную станцию, а также взорвал Каховскую ГЭС. По словам Зеленского, Путин все это использовал для устрашения.

И теперь, как утверждает президент Украины, у кремлевского диктатора не так много, чем он может запугивать.

Он постоянно немного подогревает тему применения ядерного оружия. Поэтому я считаю, что это следующий шаг, что он будет запугивать людей,
– сказал Зеленский.

По его мнению, Путин ждет нестабильной ситуации в США, а также будет ожидать зимы, "когда все сообщества депрессируют" из-за дорогостоящей стоимости энергетики.

Как сказал Зеленский, президент России будет искать нестабильную ситуацию в Европе и США и будет подливать информацию о рисках применения ядерного оружия Россией.

"Мое видение, что он это может делать, начиная с отопительного периода. Я считаю, что к зиме и зимой непосредственно он может такое делать – запугивать", – резюмировал глава государства.

Путин пригрозил ударом по АЭС Украины

  • Путин на Восточном экономическом форуме пригрозил ударом по атомным станциям Украины. Кремлевский диктатор заявил, что Россию якобы провоцируют на удар по украинским ядерным объектам.
  • Также следует добавить, что Россия вывела на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", способную нести ядерный заряд.
  • В ГУР МО сообщили, что Россия разместила на территории Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Однако руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что не верит, что Кремль планирует ее использовать.
  • В то же время президент Финляндии Сауле Нииностио заявил, что риск применения россиянами ядерного оружия очень велик.

Автор: Михайло Гема