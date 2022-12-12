Хочется просто на море и пива, – Зеленский рассказал, о чем больше всего мечтает после победы

Президент Владимир Зеленский признался, что хочет сделать после победы. Очевидно, что глава государства хочет отдохнуть.

В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" телеведущий Дэвид Леттерман спросил у Зеленского, что ему хотелось бы сделать после победы. Глава государства признался, что не думал об этом, однако несколько вариантов ему сразу пришли в голову.

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Что президент мечтает сделать после победы

Зеленский сказал, что до нашей победы точно будет президентом и признался, что дальше даже не думал. Однако после окончания войны он очень хотел бы отдохнуть на море, попивая пиво.

Очень хочется прямо на море, скажу вам откровенно. Я просто хочу на море, когда мы победим. И выпить пива очень хочу,

– сказал президент.

Зеленский предположил, когда война закончится

Владимир Зеленский подчеркнул, что завершением войны следует считать выход на наши международно признанные границы, а не только прекращение боевых действий.

Он подчеркнул, что война продолжается в каждом уголке Украины и закончится, когда вся наша земля будет деоккупирована.

Также президент предположил, если Путин умрет в результате болезни или несчастного случая, то война закончится, ведь в авторитарном режиме многое зависит от одного человека и без диктатора остановятся все институты. И Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.

При этом Зеленский заметил, что Путин не хочет умирать. Он даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заболеть коронавирусом. Это свидетельствует о том, что диктатор вряд ли применит ядерное оружие.

Зеленский рассказал, что хочет сделать после победы: смотрите видео