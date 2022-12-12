Хочется просто на море и пива, – Зеленский рассказал, о чем больше всего мечтает после победы
Президент Владимир Зеленский признался, что хочет сделать после победы. Очевидно, что глава государства хочет отдохнуть.
В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" телеведущий Дэвид Леттерман спросил у Зеленского, что ему хотелось бы сделать после победы. Глава государства признался, что не думал об этом, однако несколько вариантов ему сразу пришли в голову.
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Что президент мечтает сделать после победы
Зеленский сказал, что до нашей победы точно будет президентом и признался, что дальше даже не думал. Однако после окончания войны он очень хотел бы отдохнуть на море, попивая пиво.
Очень хочется прямо на море, скажу вам откровенно. Я просто хочу на море, когда мы победим. И выпить пива очень хочу,
– сказал президент.
Зеленский предположил, когда война закончится
- Владимир Зеленский подчеркнул, что завершением войны следует считать выход на наши международно признанные границы, а не только прекращение боевых действий.
- Он подчеркнул, что война продолжается в каждом уголке Украины и закончится, когда вся наша земля будет деоккупирована.
- Также президент предположил, если Путин умрет в результате болезни или несчастного случая, то война закончится, ведь в авторитарном режиме многое зависит от одного человека и без диктатора остановятся все институты. И Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.
- При этом Зеленский заметил, что Путин не хочет умирать. Он даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заболеть коронавирусом. Это свидетельствует о том, что диктатор вряд ли применит ядерное оружие.
Зеленский рассказал, что хочет сделать после победы: смотрите видео