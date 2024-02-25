Зеленский подсказал союзникам, куда надо ударить Путина, чтобы тот "угомонился"

На пресс-конференции 25 февраля Зеленский назвал самый большой страх Путина. По мнению главы государства, тот боится остаться без денег.

Именно поэтому, считает президент, решение стран свободного мира о передаче замороженных российских активов было бы настоящим ударом под дых для главы Кремля, передает 24 Канал.

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"Без крови, но метко"

По словам Зеленского, деньги – номер один для Путина. Поэтому ослабить российского диктатора можно, лишив его этих средств.

Президент напомнил, что в Европе за рубежом находятся 300 миллиардов замороженных российских активов. Если все страны вместе без всяких условий передадут эту сумму Украине, то такое положение дел сильно ослабит Путина. Это будет еще одним доказательством того, что он не способен защитить бизнес и олигархов из своего окружения.

Зеленский убежден, что тогда глава Кремля будет вынужден "звонить всем" и искать пути завершения войны.

Какие еще заявления делал Зеленский: что известно

Президент прокомментировал вероятное участие России в саммите мира. Ранее его советник Андрей Ермак отметил, что не исключает участие страны-агрессора во втором саммите мира при условии, если ее будет возглавлять тот, кто действительно будет желать завершения войны. Зеленский отметил, что так называемое "участие" России в саммите мира будет по типу, как в случае с зерновым соглашением. Весной в Швейцарии на первом саммите страны-участницы одобрят определенный документ по украинской формуле мира. Затем через переговорщиков его представят российской стороне. Впрочем, это не означает, что Москва его поддержит.

Зеленский впервые назвал количество погибших на войне украинских воинов. По словам главы государства, за Родину отдали жизни 31 тысяча военнослужащих.

Зеленский выразил уверенность, что Конгресс таки одобрит финансирование Украины на 2024 год. Он заявил, что власть и оппозиция в США знают, что это решение надо принять в течение месяца.

Президент сказал, что у Украины впереди – тяжелые месяцы. В марте – апреле нам будет сложно. Наша страна окажется под влиянием политических и финансовых давлений. Кроме того, Россия будет готовить наступательные действия в начале лета или в конце мая.