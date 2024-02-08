Зеленский сказал, когда Сырский представит команду

Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, назначил новым Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами приступает новая управленческая команда – команда перезагрузки.

В традиционном вечернем обращении Президент Украины сообщил, что уже в ближайшие дни новоназначенный Главком ВСУ представит новую команду. Украинский лидер также поблагодарил генерала Валерия Залужного, который в трудные времена возглавлял защиту нашего государства.

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Команда перезагрузки

8 февраля стало известно, что глава государства назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. В то же время Президент Украины предложил уже бывшему Главкому и дальше остаться в команде Украинского государства.

Буду благодарен за его согласие. Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и вместе со всеми украинскими воинами, которые героически вытягивают эту войну на себе,

– сказал Зеленский.

Как отметил президент, сейчас в украинской армии есть то, что требует срочных изменений.

"Я хочу, чтобы видение войны было единым и в наших войсках в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", – подытожил Зеленский.

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