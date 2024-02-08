Зеленский сказал, когда Сырский представит команду
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в четверг, 8 февраля, назначил новым Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами приступает новая управленческая команда – команда перезагрузки.
В традиционном вечернем обращении Президент Украины сообщил, что уже в ближайшие дни новоназначенный Главком ВСУ представит новую команду. Украинский лидер также поблагодарил генерала Валерия Залужного, который в трудные времена возглавлял защиту нашего государства.
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Команда перезагрузки
8 февраля стало известно, что глава государства назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. В то же время Президент Украины предложил уже бывшему Главкому и дальше остаться в команде Украинского государства.
Буду благодарен за его согласие. Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и вместе со всеми украинскими воинами, которые героически вытягивают эту войну на себе,
– сказал Зеленский.
Как отметил президент, сейчас в украинской армии есть то, что требует срочных изменений.
"Я хочу, чтобы видение войны было единым и в наших войсках в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные Силы Украины", – подытожил Зеленский.
Больше об смену Главнокомандующего ВСУ
- Вечером 8 февраля стало известно о том, что президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На его место глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского, имеющего успешные опыты освободительных операций в Киевской и Харьковской областях.
- Впоследствии Валерий Залужный прокомментировал "важный и серьезный разговор" с президентом. Он отметил, что задачи 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.
- Напомним, что 29 января в сети появилась информация об увольнении Залужного, однако за считанные часы новость была опровергнута.