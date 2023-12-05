Что означают слова Зеленского о переходе в новую фазу войны: в ЦПД объяснили

В Центре противодействия дезинформации опубликовали объяснение фразы Зеленского о том, что Украина перешла в новую фазу войны. Там подчеркнули: боевые действия продолжатся, но тактика изменится. В частности, увеличится роль дронов и противотанковых комплексов, а еще важными будут действия малыми группами.

Владимир Зеленский в интервью The Associated Press 1 декабря сказал, что война в Украине перешла в новую фазу. "Зима в целом – это новая фаза войны", – уточнил он.

Смотрите также Должны сделать две вещи: Зеленский объяснил, какой должна быть следующая стадия войны

О чем идет речь

Зимой 2023 – 2024 года Украине нужно и держать линию фронта, и защищать гражданские территории. Летом Силы обороны добились территориальных успехов – и это при том, что воевали с лучше вооруженным и укрепленным противником. Но наше государство не достигло всего, что планировалось.

Украине не хватило сил. Президент это связывает с тем, что Украина не получила от союзников всего необходимого вооружения, а ограничения в численности Вооруженных сил не позволили быстро перейти в наступление.

– пишут в ЦПД.

Смотрите также Грязь, мыши и активность артиллерии: в ISW проанализировали, как погода влияет на боевые действия

Как погода влияет на фронт

Зима несет значительные изменения для бойцов:

Из-за дождей и мокрого снега сильно снижается проходимость бронетехники. Именно колесная бронетехника является значительной частью военной техники Сил обороны. Это, например, французские AMX-10, австралийские Bushmaster PMV, американские Humvee и т.д.

Пилотам тоже становится сложнее зимой, ведь плохо видно из-за высокой облачности и осадков. В это время проще потерять БПЛА, потому что они тоже плохо видят зимой.

Страдают и артиллеристы: в результате подмерзания пороха уменьшается дальность стрельбы, а пушки становятся гораздо менее маневренными.

В холода пехотинцы не могут разжигать открытый огонь, потому что дым хорошо виден благодаря FPV-дронам.

Путин хочет козырнуть "победами" на фронте во время выборов

В 2024 году в России пройдут выборы президента. Путин, конечно, хочет остаться в кресле, но для этого ему нужно продемонстрировать свою эффективность в ведении войны против Украины.

"В зимней военной кампании Кремль надеется переломить ситуацию в свою пользу, чтобы истощить Украину и доказать коллективному Западу бесперспективность ее дальнейшей поддержки. Для Путина прорыв на фронте остается единственным шансом укрепить свою власть и уверенно победить (...) Для достижения цели Путин перевел экономику России на военные рельсы и готов к еще более ужасным потерям военных на фронте (в боях за Авдеевку Россия ежедневно теряет более 900 человек)", – говорится в материале.

В ЦПД напоминают и о президентских выборах в США. Если победит Трамп, это поставит под сомнение сохранение объемов помощи от США – как финансовой, так и военной.

Смотрите также Зашла ли война в Украине в тупик: Муженко рассказал, почему ВСУ следует перейти к обороне

Что будет на фронте зимой: какие прогнозы

Контрнаступление будет продолжаться и ВСУ будут сохранять стратегическое преимущество на фронте, "однако объективные причины обусловливают определенное сдерживание контрнаступательных действий Сил обороны для восстановления ресурсов и возведения фортификационных сооружений на севере и востоке". Россияне, конечно же, будут пытаться сбить наступательный потенциал Сил обороны Украины, надеясь, что те возьмут затяжную оперативную паузу.

Очевидно, что россияне будут атаковать гражданские объекты более интенсивно. Речь об энергетической инфраструктуре, зерновых складах, морских и речных портах.

Ссылаясь на данные Юрия Игната, ЦПД отмечает, что эта зима может поставить рекорд по использованию дронов-камикадзе. В этих условиях "главным индикатором надежности защиты военных и гражданских объектов Украины будет эффективность сил ПВО".

Сейчас на боевом дежурстве Украина имеет несколько батарей ЗРК Patriot от США, Германии и Нидерландов, которые уничтожают более 70% ракет и беспилотников, запущенных Россией. В целом же, чтобы "закрыть все небо", стране необходимо 10 – 12 комплексов Patriot или аналогичных систем. Поэтому на зиму для Киева решающими являются поставки ЗРК и боеприпасов из Германии,

– отмечают в Центре.

Германия передала нашему государству генераторы и зенитно-ракетные комплексы Patriot, а оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что с августа боеприпасы Gepard производят исключительно для Украины. Также эта страна призывает союзников создать "защитный зимний щит", чтобы обезопасить от возможных российских обстрелов.

Смотрите также В Rheinmetall рассказали, когда запустят свой завод в Украине

Следовательно, начало новой фазы войны с Россией означает, что боевые действия продолжатся, но изменится их тактика в направлении действий малыми группами при поддержке артиллерии и ставки на противотанковые комплексы и использование БПЛА вместо бронированной техники. Зимняя кампания будет характеризоваться позиционными боями, активными контрбатарейными мероприятиями и уничтожением логистических цепей поставки личного состава, техники и боеприпасов,

– заключают в Центре противодействия дезинформации.

На 24 Канале вышла большая статья о том, как зима меняет ход боевых действий. Прочитайте ее, чтобы понимать события ближайших месяцев.