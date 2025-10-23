Однако для этого необходимо больше давить на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа перед заседанием Европейского совета.

Что сказал Зеленский о прекращении огня?

Глава государства считает, что прекращение огня возможно.

Я думаю, что всем нужно прекращение огня. Но нужно большее давление на Россию для прекращения огня. Мы готовы поддержать прекращение огня и любой формат переговоров,

– сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что переговоры имеют очень важное значение и Украина нуждается в справедливых обсуждений и длительного мира.