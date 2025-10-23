Однак для цього необхідно більше тиснути на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з медіа перед засіданням Європейської ради.

Що сказав Зеленський про припинення вогню?

Глава держави вважає, що припинення вогню є можливим.

Я думаю, що всім потрібне припинення вогню. Але потрібен більший тиск на Росію для припинення вогню. Ми готові підтримати припинення вогню та будь-який формат переговорів,

– сказав Зеленський.

Водночас він додав, що переговори мають дуже важливе значення й Україна потребує справедливих обговорень і тривалого миру.

Президент також прокоментував питання передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, це дуже делікатне рішення і воно дещо схоже на ситуацію із санкціями. Зеленський пояснив, що раніше введення санкцій здавалося нереальним, але зараз українці бачать рішення.

На думку Зеленського, щодо далекобійного озброєння буде таке ж рішення в майбутньому, але це залежить від американської сторони.