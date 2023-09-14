Зеленский скоро встретится с Байденом, – СМИ
Источник:NBC News
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с лидером США Джо Байденом. Встреча президентов должна пройти в США.
NBC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом.
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Зеленский планирует посетить США
Пока не ясно, где состоится встреча Байдена и Зеленского – в Нью-Йорке или в Белом доме. Как пишет издание, Белый дом отказался от комментариев.
Предыдущая встреча Байдена с Зеленским состоялась в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. Также Зеленский и Байден имели возможность для встречи в мае во время саммита G7.
Кроме того, Байден посетил Киев в феврале по случаю годовщины полномасштабного вторжения России. Тогда президент США провел переговоры с Зеленским и привез в Киев новый пакет помощи.
В начале сентября в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. В Киеве Блинкен объявил, что США выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 миллиарда долларов.
Блинкен сказал, что президент Байден ждет встречи с Зеленским.
Для чего Зеленский едет в Нью-Йорк
- Издание Bloomberg писало, что Зеленский может посетить Генассамблею ООН, чтобы представить "формулу мира", которая должна положить конец войне России против Украины.
- Относительно переговоров Зеленского и Байдена, одной из тем может быть поставка Украине дальнобойных ракет ATACMS. По данным CNN, Байден уже в ближайшее время может принять окончательное решение по передаче дальнобойных ракет Украине.
- Не так давно в интервью CNN Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на получение дальнобойных ATACMS от США уже осенью.