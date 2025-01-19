Зеленский сообщил о назначении Качура начальником Академии сухопутных войск

Владимир Зеленский рассказал, что станет начальником Академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Эту должность возглавит полковник Роман Качур.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в обращении к украинцам от 19 января.

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Что сказал Зеленский о назначении Романа Качура

Владимир Зеленский рассказал, что в приложении Армия+ завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Решение о назначении принимается вместе с нашими военными.

В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий предложили пять кандидатов.

Среди них были:

бригадный генерал Сергей Баранов;

бригадный генерал Михаил Сидоренко;

полковник Евгений Ласийчук;

полковник Александр Бакулин;

полковник Роман Качур.

Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур. Он хорошо знает фронт, он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром – он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск,

– отметил президент Украины.