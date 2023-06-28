Стремимся производить западное оружие в Украине, – Зеленский о развитии украинского ОПК
С начала полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс развивается достаточными темпами. Сейчас украинские власти хотят усовершенствовать производство оружия до такого уровня, чтобы производить оружие западного образца.
Об этом в своем выступлении в Верховной Раде по случаю Дня Конституции заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в таком случае у украинских военных всегда будет достаточно оружия, передает 24 Канал.
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Зеленский стремится наладить производство западного оружия в Украине
Украинский глава отметил, что в случае налаживания эффективного производства западного оружия Украина будет иметь достаточно мощный оборонно-промышленный комплекс. По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечивать потребности наших военных.
Системы необходимого оружия: ПВО, танки, пушки бронетехника, поставляемые партнерами, мы стремимся производить и локализовать в Украине,
– сказал он.
Кроме того, Зеленский отметил, что производство этого оружия усилит украинский флот, воздушный щит, а также безопасность в киберпространстве. Он подчеркнул, что наладить такое производство вполне реально.
"Объем производства пока еще не достаточный. Мы нуждаемся в глобальной поддержке партнеров. Но он будет достаточен, мы это сможем", – заверил Зеленский.
В подтверждение своих слов президент отметил, что Украина уже научилась строить морские дроны. К тому же наши военные их успешно применяют, чтобы поражать оккупантов.
В целом производство беспилотников в Украине – это отрасль, которая может стать самой мощной в Европе.
– сказал он.
Кроме того, Зеленский напомнил, что в Украине фактически с нуля было создано производство дефицитных снарядов для артиллерии 122 и 125 калибра, относящихся к стандартам стран Запада. Более того, глава государства также вспомнил затопление российского крейсера "Москва", пораженный ракетами отечественного производства "Нептун".
В заключение он сказал, что именно эти примеры наглядно демонстрируют стремление нашего государства к интеграции с оборонно-промышленными комплексами Запада и началу производства этого оружия в Украине.
Недавно стало известно, что в Украине будут производить Bayraktar TB2 и Akinci
- Турция предоставила все необходимые разрешения для построения в Украине завода, на котором будут производить БпЛА Bayraktar TB2 и Akinci. В настоящее время турецкая и украинская стороны проводят подготовительные работы по открытию производства на территории нашей страны.
- На строительство завода планируют выделить 95,5 миллиона долларов инвестиций. Само строительство завода планируется завершить к 2025 году.
- Ранее директор компании Bayraktar Халюк Байрактар говорил, что уже создал украинскую компанию и купил участок земли, на котором будет строить завод по производству беспилотников.