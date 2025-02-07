Зеленский уволил генерал-лейтенанта Мойсюка с должности уполномоченного по гарантиям безопасности

В пятницу, 7 февраля, Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка. Он занимал должность специального уполномоченного по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ №74/2025, опубликованный на сайте Офиса президента.

Что известно об увольнении Мойсюка

Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины,

– говорится в указе.

Известно, что генерал был назначен на эту должность 13 февраля 2024 года.