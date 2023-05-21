Россия почувствует, когда будет контрнаступление, – Зеленский в Японии

Весь мир ожидает контрнаступление ВСУ. Владимир Зеленский сказал, что первым, кто почувствует контрнаступление Украины, будет Россия.

Во время брифинга в Японии 21 мая журналисты спросили Зеленского, когда же начнется контрнаступление Украины. Он еще раз подчеркнул, что не может сказать дату. Об этом пишет 24 Канал.

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Враг сразу почувствует, когда будет контрнаступление

Зеленский извинился перед журналистами, что на такие вопросы "когда будет контрнаступление?" Киев может отвечать пока что очень обще. Ведь было бы глупо предупреждать врага о своих планах. Однако он пообещал, что Россия обязательно почувствует, когда будет контрнаступление.

Россия почувствует, когда будет контрнаступление,

– сказал Зеленский.

Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что для того, чтобы сдерживать панические настроения россиян, на Юг отправляют кадыровские войска. Кроме этого, по ее словам, на Юге сейчас идет ротация. Оккупанты привозят туда новые подразделения для восстановления, а с Юга перебрасывают их на Восток – туда, где сейчас самые ожесточенные бои.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал, что российские оккупационные войска готовятся обороняться, роют траншеи и строят блиндажи. Враг паникует, но и не располагает информацией о том, как именно и где будут наступать ВСУ. Поэтому пытается как-то отсрочить или испортить наступление, производит артиллерийскую подготовку и стреляет по всей линии столкновения.

Депутат литовского Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что россиян хотят сделать в Крыму живой щит из детей-иностранцев. В настоящее время Москва под прикрытием музыкального конкурса в разных странах мира пытается организовать группы детей для поездки в оккупированный Крым на ближайшее время.

Следует отметить, что в последнее время ВСУ демонстрируют большие успехи в Бахмуте. 21 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться по фалангам пригорода Бахмута и фактически приближаются к взятию города-крепости в тактическое окружение.

В Минобороны Украины призывают соблюдать режим тишины во время контрнаступления. Любая информация может помочь врагу и стоить жизнь нашим защитникам.