Зеленский наградил бойцов на Запорожском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских бойцов, воюющих и освобождающих оккупированные территории на Юге Украины. Ежедневно наши бойцы проявляют большое мужество и героизм на поле боя.

Глава государства вручил награды военнослужащим, уничтожающим оккупантов на Запорожском направлении. Награды Зеленский передал лично.

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Президент поблагодарил каждого защитника и защитницы, кто постепенно шаг за шагом освобождает украинскую землю от российских захватчиков.

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, спасибо за защиту Украины на Запорожском направлении! Всем, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах. Делаем все возможное, чтобы наши города и села, которые сейчас находятся в оккупации, могли снова почувствовать нормальную и свободную жизнь,

– говорится в сообщении Зеленского.

Президент вручает награды бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады / Фото: Владимир Зеленский

Ситуация на Юге: последние новости

По данным разведки Эстонии, важнейшие события сейчас разворачиваются на территории Запорожской области. Именно поэтому российские оккупанты пытаются контратаковать на других направлениях.

Вооруженные Силы имеют успехи в районах южнее и юго-восточнее Работиного. Наши защитники продвигаются и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также идет наступательная операция Сил обороны на Таврическом направлении, охватывающий оккупированную часть Запорожской области, часть Донецкой вместе с линией фронта к Авдеевке. Украинские военные практически ежедневно продвигаются на 50 – 100 – 200 метров. Однако враг продолжает взимать резервы на Запорожское направление.