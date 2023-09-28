Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Великобритании Шеппсом

Владимир Зеленский встретился с Грантом Шеппсом. Глава нашего государства выразил благодарность за ту поддержку, которую оказывает Великобритания.

Президент Украины провел встречу с новоназначенным Госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шеппсом. Это их первая встреча.

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Украина на острие внимания

Зеленский поблагодарил Шеппса за мощную поддержку Великобритании. В частности, финансовую, оборонную и гуманитарную помощь.

"Наше сотрудничество в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя", – написал президент Украины.

В свою очередь Грант Шеппс заверил, что Украина "остается на острие внимания".

Мы чувствуем вашу боль за все, что происходит. Мы будем стоять бок о бок с вами,

– сказал он во время встречи.

На встрече также присутствовали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны Шеппса – глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

Зеленский встретился с Шеппсом: смотрите видео

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