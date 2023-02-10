Зеленский встретился с королем Бельгии Филиппом I и вручил ему обломок сбитого Су-25

Владимир Зеленский в Бельгии встретился с королем Филиппом І. Также на встрече был и премьер страны Александер де Кроо.

Встреча прошла 9 февраля. В этот же день президент Украины выступил в Брюсселе на саммите Евросоюза.

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Что известно о встрече Зеленского с королем Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля на аудиенции у короля Бельгии Филиппа И. На встрече присутствовал и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

Президент Владимир Зеленский передал обломок российского самолета Су-25, который был сбит в Украине,

– рассказала прессслужба бельгийского королевского дворца.

Кроме того, она отметила, что украинские пилоты на нем написали: "Вместе мы победим".

Встреча Зеленского с королем Бельгии / Фото Королевского дворца Бельгии

Следует заметить, что перед этим 8 февраля состоялась встреча Владимира Зеленского и короля Чарльза. Президент Зеленский стал первым украинским лидером за всю историю украино-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх.

Кратко о визитах Зеленского