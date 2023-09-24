В Судане идет война с российским следом: зачем Зеленскому встреча с представителем этой страны
Владимир Зеленский, возвращаясь из многодневной поездки за границу, провел незапланированную встречу с лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Они встретились в ирландском аэропорту.
Стороны во время встречи могли обсуждать разные вопросы, о которых нам, вероятно, не будут сообщать. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, добавив, что в перспективе такая встреча может помочь Украине развить свою дипломатическую инициативу.
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Детали встречи
Президент Владимир Зеленский встретился с главой Суверенного Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом в ирландском аэропорту Шеннон. Стороны обсудили вызовы безопасности, в частности деятельность незаконных вооруженных формирований, которые финансирует Россия. Кроме того, лидер Украины пригласил Аль-Бургана поддержать гуманитарную продовольственную инициативу Grain from Ukraine.
Впоследствии в своем сообщении президент поблагодарил Судана за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Загородний предположил, почему Зеленский встретился с лидером Судана: смотрите видео
О чем еще могли говорить
Благодаря встрече с лидером Судана, Украина может получить определенные преимущества в разговоре с Глобальным Югом и в частности странами Африки. К тому же в Судане идет война, которую поддерживает Россия. Это вызывает недовольство многих государств, а в первую очередь Саудовской Аравии, считающей страну своей зоной влияния.
"Не исключено, что будут говорить о поставках украинского продовольствия. Судан не имеет непосредственного влияния на наши интересы, на приближение оружия, но, возможно, в средней перспективе это даст возможность для развертывания собственной дипломатической инициативы, которая позволит нажать на кнопки, которые приблизят нашу победу", – заметил политолог.
Буданов об атаке в Судане: что известно
- Издание CNN допустило, что Украина причастна к ударам по ополченцам в Судане, которых поддерживала ЧВК "Вагнер". Кирилл Буданов эту информацию не подтвердил и не опроверг. Он отметил, что на российских преступников будут охотиться в любой точке мира.
- Похожим образом высказался и представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он лишь констатировал, что влияние России в мире, и в частности в Африке, уменьшается.
- Ситуации предшествовали слова неназванного украинского военного, утверждавшего изданию CNN, что эту операцию провели "не суданские военные".